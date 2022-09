Rapid, das ist schon was in Fußball-Österreich. Ein Name, für manche wie Religion. Der Rekordmeister aus Hütteldorf, der fanstärkste Verein des Landes. Das Problem des Klubs aber scheint mitunter eben diese Stärke der Fans zu sein. Der „Block West“, Revier der Hardcore-Anhänger und Heimat der „Ultras“, wie sie sich nennen, bestimmt viel mit beim Verein. Und agiert dabei nicht zimperlich. Der Präsident musste den Hut nehmen, der Geschäftsführer Wirtschaft, selbst ein Edelfan des Klubs, ebenso. Er berichtete von Angstzuständen, von Drohungen durch Fans.