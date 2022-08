Es war absehbar, dass die Frage – vor allem bei Fans – auftauchen wird, wenn es nicht läuft. Zu sehr hat Michael Liendl den WAC geprägt, um sich nicht Gedanken darüber zu machen, wie so ein Spiel wie gegen Molde mit dem einstigen Spielmacher ausgesehen hätte. War es also ein Fehler, den Vertrag des 36-Jährigen nicht noch einmal zu verlängern?

Aus Sicht des Vereins ist die Entscheidung nachvollziehbar gewesen, einen Umbruch zu wagen. Ein Trainer, mit dem langfristig und auch auf struktureller Ebene geplant wird, will seine eigene Idee vom Lavanttaler Fußball entwickeln können. Was die Offensivbemühungen der Wolfsberger im Play-off-Rückspiel betrifft, ist es nicht zu leugnen, dass die altbewährten Liendl-Qualitäten nur guttun hätten können. Richtige Lösungen in Druckmomenten, entscheidende Pässe, gefährliche Standards und auch eine Grundlautstärke auf dem Platz und in der Kabine haben gefehlt.

Als Ausrede für nicht vorhandene Kreativität darf der Abgang auch in einer verjüngten Mannschaft nicht herhalten. Der aktuelle Kader muss den eigenen Anspruch haben, das, was fehlt, gemeinsam zu kompensieren. Die nötige Qualität sollte vorhanden sein.