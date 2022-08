Seine letzten Spiele absolvierte Matthias Dollinger für den ASK in der Unterliga. Einen offiziellen Schlussstrich unter eine von großen Erfolgen gekrönte Karriere hat es nie gegeben. Am 28. September macht Dollinger mit Kärntens Bundesligaschiedsrichter Thomas Fröhlacher gemeinsame Sache und wird bei einem Benefizspiel zugunsten der Opfer des Krieges in der Ukraine in der Jacques Lemans Arena in St. Veit zum letzten Mal die Fußballschuhe schnüren. Mit dem 42-Jährigen am Platz werden Größen des Kärntner Fußballs und jede Menge Austria-Legenden stehen. Geht es sich zeitlich aus, soll auch Ex-Teamkollege und Rapid-Legende Steffen Hofmann zum Abschied vorbeischauen. Peter Pacult steht ebenfalls auf der Liste der Teilnehmer.