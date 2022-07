Im Kärntner Amateurfußball werden jetzt Rekorde gebrochen. Auf dem Platz ist es schon Sensation genug, einem amtierenden Europa-League-Sieger auf die millionenschweren Beine zu sehen. Auf den Rängen kommt das Engagement von Martin Hinteregger in Kärntens Unterliga Ost einem Jackpot gleich. 1500 Zuschauer strömten am Samstag zum Auftakt in die Jacques-Lemans-Arena. 29 50-Liter-Fässer-Bier wurden geleert, 1000 weiße Spritzer gingen über die Theken. Der SC St. Veit konnte sich an diesem Tag über einen Gewinn für die Vereinskasse im fünfstelligen Bereich freuen. "Da haben wir natürlich das große Los gezogen. Es war ein wunderbares Fußballfest. Alle anderen Mannschaften können sich auf Hinti freuen", sagt Michael Salbrechter, Sektionsleiter des gestern mit 3:0 siegreichen Aufsteigers.