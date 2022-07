Als Kapitän mit seiner Nummer 13 führte Martin Hinteregger seine SGA Sirnitz auf das Feld. Links in der Doppelspitze agierte der ehemalige Innenverteidiger. Schon die erste Kopfballablage sicherte den Sirnitzern eine gute Freistoßposition. Natürlich trat der Kapitän an. SC-Tormann Rene Robitsch konnte abwehren. Nicht das einzige Mal, dass es in der ersten Hälfte zu diesem Duell kam. Freistöße waren Chefsache, bei Eckbällen wurde die SGA am ehesten gefährlich. Ein Kopfball des Europa League Siegers ging knapp am Kreuzeck vorbei.