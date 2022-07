1b-Mannschaften haben den guten alten Reserveteams in den vergangenen Jahren ein Stück weit den Rang abgelaufen. Vereine von der Unterliga aufwärts (eine Liga muss zwischen den Teams liegen) setzten auf den sportlichen Anreiz, den eine Teilnahme an einer „richtigen“ Liga mit Auf- und Absteiger bietet. 18 Mannschaften sind in den unteren Klassen für heuer genannt.