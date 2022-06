Mutig agieren, sich nicht verstecken, die Engländer früh unter Druck setzen, lautete der Matchplan von Österreichs U19 zum Auftakt der Euro in der Slowakei. Teamchef Martin Scherb schickte seine Mannschaft im Rangnikschen 4-2-2-2 auf den Platz. Das Pressing funktionierte durchaus, Ballverluste im Aufbau und gut stehende Engländer verhinderten Umschaltmomente. In den ersten 45 Minuten konnten Yusuf Demir und Co. nur durch Distanzschüsse annähernd gefährlich werden. Die Engländer verzeichneten die besseren Chancen und gingen kurz vor der Pause durch Carney Chukwuemeka verdient in Führung. Der in Eisenstadt geborene Mittelfeldspieler mit nigerianischen Wurzeln ist bereits 14-facher Premier-League-Spieler unter Steven Gerrard für Aston Villa.

Der Favorit blieb weiter tonangebend. Nach einem Stangenschuss musste WAC-Neuzugang Ervin Omic den Nachschuss artistisch auf der Linie klären. Auch Lafnitz-Goalie Elias Scherf konnte sich im Spiel mehrfach auszeichnen. Treffer Nummer zwei durch Alfie Devine (Tottenham U23) bereitet Chukwuemeka mit einer schönen Einzelaktion vor. Demir hatte kurz nach dem Ankick bei einem Schuss ans Lattenkreuz Pech.

Viel mehr war für die Scherb-Elf nicht mehr möglich. Mit dem 0:2 setzte es die erwartbare Niederlage zum Auftakt. Am Mittwoch geht es für die ÖFB-Auswahl gegen Israel zum Abschluss der Gruppenphase am Sonntag gegen Serbien. Im Parallelspiel trennten sich die beiden mit 2:2.