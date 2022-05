Nach einem Fußballspiel am Samstag in Zagreb zwischen der Heimmannschaft Dynamo Zagreb und Hajduk Split kam es bei der Rückreise der Fans zu unglaublichen Szenen. Die Polizei begleitete einen Konvoi von 1600 Fans in Bussen und Privatautos auf der Autobahn A1 in Richtung Split. Die Fahrzeugkolonne blieb gegen 21.30 auf Höhe der Raststation Desinec, etwa 20 Kilometer von Zagreb entfernt, aus unbekannter Ursache stehen und die Fans begannen die Autobahn zu blockieren. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.