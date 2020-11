Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Vierter und damit letzter Platz in einer Gruppe mit Schweden, Mexiko und Südkorea. Nur wenige Trainer einer Nation mit Titelansprüchen hätten diesen Ausgang der Weltmeisterschaft in Russland vor zwei Jahren überlebt. Am deutschen Bundestrainer Joachim Löw war nicht zu rütteln. Immerhin hat er fast 30 Jahre nach Italien 1990 den langersehnten Titel geholt. Das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her und seitdem hat sich "Jogi" mit seiner Mannschaft konsequent Richtung europäisches Mittelmaß bewegt.