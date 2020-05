Was kostet die Corona-Krise?Der Sport als Zugpferd - was der Formel-1-Grand-Prix bringen kann

Facebook

Die Zuschauermassen in Schladming - nicht nur sie sind ein wirtschaftlicher Faktor, generiert durch den Sport © Juergen Fuchs

Langsam kehrt die Normalität zurück in den Sport, oder zumindest ein Anflug davon. Der Fußball hat den Anfang gemacht, in Deutschland wird bereits gespielt, in Österreich rollt die Kugel zumindest im Training, ab Anfang Juni dann nach der Ouvertüre des Cup-Finales in Klagenfurt auch in den beiden obersten Ligen des Landes. Zuvor steht aber wohl kommende Woche die Entscheidung an, ob die Formel-1-Saison mit zwei Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg starten kann.