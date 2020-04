Der ORF-Sportreporter Peter Elstner wurde am Ostersonntag 80. Er ist nach wie vor energiegeladen. Sein nächsten Buch, mit legendären Anekdoten, steht knapp vor der Auslieferung.

Zwei ORF-Legenden. Sigi Bergmann und Peter Elstner © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Peter Elstner, legendärer Sportreporter und Freund ebenso legendärer Sportgrößen, wurde am Ostersonntag 80 Jahre. Fast zwei Generationen lang war Elstner hautnah bei sportlichen Großereignissen dabei.

Seine Basis reicht in die Nachkriegszeit zurück, als Sport das Gegengewicht zum Elend der Hungerjahre war. Das Journalisten-Einmaleins erlernte er bei der legendären Tageszeitung EXPRESS und absolvierte außerdem eine Gesangsausbildung.

In den 1970er Jahren fing er beim ORF an. 1980 übernahm er die Leitung der Sendung „Fußball“, fand daneben aber immer auch Zeit für Gesangsauftritte: mit Werner Wöhrer, mit dem Jazz-Pianisten Heinz Neubrand und dem “Vienna Jazz-Ensemble“ sowie mit seinem Kollegen Andreas Gröbl und dessen Rock-Partie, der “Cow Hill Gang. In seinem 2019 erschienenen Buch „Pepi, lass mi eine ...!“ verrät er spannende Insidergeschichten aus der Welt des Sports.

© (c) Laura Seifert

Aber Elstner wäre nicht Elstner, würde er nicht auch mit 80 noch voller Ideen und Pläne stecken. Daher next to come: „Boti, bitte steh auf ...!“ Sein nächstes Buch wartet schon auf Auslieferung – sobald wir den Shutdown überstanden haben.