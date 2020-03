Sportwetten Einer Branche geht der Sport aus - die Folgen der Corona-Krise

Facebook

Der Sportwetten-Industrie ist die Grundlage abhanden gekommen - weltweit: der Sport © Bloomberg via Getty Images

Es ist keinesfalls übertrieben. Dominik Beier, der Sprecher des Vorstandes des Sportwettenanbieters Interwetten, sagt am Telefon, und man kann ihn dabei fast sarkastisch lächelnd vor sich sehen: „Unsere Branche, so sagte man immer, ist krisenresistent. Sportveranstaltungen haben immer stattgefunden. Einige wurden vielleicht verschoben, aber egal, was in der Welt passiert ist – irgendwo gab es immer Sport.“ Und dann kam der Tag, an dem praktisch über Nacht der gesamte Sport weltweit zum Erliegen kam. „Das“, sagt Beier, „hat es noch nie gegeben. Und dafür hat auch keiner einen Businesscase in der Schublade.“