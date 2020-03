Facebook

Gregoritsch siegte in der ersten Partie © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Auf dem Platz ist der europäische Spitzenfußball zum Erliegen gekommen. Auf der Konsole hingegen duellieren sich die Stars weiterhin und ein Österreicher macht dabei eine äußerst gute Figur.

Der Social-Media-Kanal "433" rief zur "Aktion B" auf. Dabei treten 32 Profikicker in einem virtuellen Fußballturnier auf der Konsole im Spiel "FIFA20" an. Der Sieger des Turniers darf sich dann getrost "FIFA King of Europe" nennen. Team Austria wird dabei von Schalke-Legionär Michael Gregoritsch vertreten, der gleich im ersten Spiel aufzeigte.

Gegen das "Team Croatia", vertreten von Liverpool-Star Dejan Lovren, siegte der Steirer mit 3:0. Beide Kontrahenten spielten mit Liverpool. Der nächste Gegner im Achtelfinale steht für Gregoritsch noch nicht fest. Mit dabei sind aber unter anderem Ciro Imobile, Granit Xhaka und Krzysztof Piatek.