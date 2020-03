Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Doppeltorschütze Sidney Sam © APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Man staunte im Westen Österreichs nicht schlecht, als der SCR Altach das Kommando im Spiel gegen Salzburg von Beginn an übernahm. Mutig und schnörkellos versuchten die Vorarlberger den Serienmeister aus der Mozartstadt zu überraschen. Und auch die erste gute Torgelegenheit konnte der Tabellenachte für sich reklamieren. Einen starken Schuss von Christian Gebauer lenkte Cican Stankovic mit viel Mühe über sein Gehäuse. Die Salzburger, die vor allem in der ersten Halbzeit zu harmlos und unpräzise agierten, bekamen in der 36. Spielminute die Rechnung präsentiert.

Sidney Sam bezwang mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze Stankovic und besorgte die zu diesem Zeitpunkt verdiente Führung für Altach. Die Salzburger waren bemüht, die schnelle Antwort zu finden, scheiterten jedoch an der disziplinierten Altacher Hintermannschaft.

Unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft reagierte Jesse Marsch zur Halbzeitpause. So brachte der US-Amerikaner Hee-Chan Hwang und Patson Daka in die Partie, die beiden Stürmer hätten zunächst im Hinblick auf den Cup-Schlager gegen den LASK geschont werden sollen. Doch trotz der frischen Offensivkräfte wurde auf der Gegenseite gejubelt. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Jerome Onguene stellte Sam allein vor Stankovic auftauchend eiskalt auf 2:0.

Salzburg versuchte in Folge noch einen Gang höher zu schalten und kam schließlich in der 62. Minute zum Anschlusstreffer. Hwang verwertete dabei einen perfekt gespielten Konter und brachte die Bullen noch einmal auf 1:2 heran. Der in der Luft liegende Ausgleich wollte jedoch nicht fallen, hingegen setzten die Altacher einen weiteren Treffer oben drauf. Einen schnörkellos und direkt gespielten Angriff verwertete Jan Zwischnbrugger völlig freistehend im Strafraum. Die Salzburger steckten nicht auf und kamen in der 84. Minute durch Hwang noch einmal heran. Der Anschlusstreffer hatte jedoch den Schönheitsfehler, dass er aufgrund einer vorangegangenen Abseitsstellung von Patrick Farkas nicht hätte zählen dürfen.

Die Schlussoffensive der Bullen brachte nichts Zählbares mehr auf die Anzeigetafel. Die Salzburger bleiben damit im fünften Spiel in Folge ohne vollen Erfolg und warten mittlerweile seit dem 3:0 gegen Amstetten im Viertelfinale des ÖFB Cups am 9. Februar auf einen Sieg.