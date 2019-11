Facebook

Da hat Stefan Posch allen Grund zum Jubel: Er schoss das 1:0 im EM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien © GEPA pictures

Ein Schuss kann in alle Richtungen gehen. Nach rechts, nach links, ein bisschen zu weit rechts, ein bisschen zu weit links. Oder aber er sitzt – und geht genau da rein, wo er auch soll. In Österreichs, aber speziell in Stefan Poschs Fall ins Tor der Slowenen - und somit auch ein großes Stück weiter in Richtung Europameisterschaft. Denn der Österreichischen Nationalmannschaft fehlt somit noch ein Punkt für den EM-Einzug.