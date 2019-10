Nimmt Marcel Hirscher einen "NIKI" mit in die Sportpension, oder wird Dominic Thiem erstmals Österreichs "Sportler des Jahres"? Dieses Geheimnis wird jetzt (live ORF 1) bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala gelüftet. Verena Preiner ist die Aufsteigerin des Jahres.

Verena Preiner ist die Aufsteigerin des Jahres © GEPA pictures

In der von den Mitgliedern von Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl schafften es auch noch NBA-Basketballer Jakob Pöltl, Golfprofi Bernd Wiesberger und Leichtathlet Lukas Weißhaidinger in die Top Fünf. Bei den Damen erhielten Skirennläuferin Nicole Schmidhofer, Eisschnellläuferin Vanessa Herzog, Leichtathletin Verena Preiner, Skeleton-Pilotin Janine Flock und Snowboarderin Claudia Riegler die meisten Stimmen.

Bei den Mannschaften wird Titelverteidiger Red Bull Salzburg vom LASK, WAC sowie dem Nationalteam und damit gleich drei weiteren Fußballmannschaften in den Top Fünf herausgefordert. Zudem schafften es die Footballer von Meister Raiders Tirol ins "Finale" um die Trophäe, die in Gedenken an den heuer verstorbenen, dreifachen Formel-1-Weltmeister Niki Lauda "NIKI" benannt wurde.

Verena Preiner ist die Aufsteigerin des Jahres

Die Wahl zur Aufsteigerin des Jahres war eine klare Angelegenheit für die Oberösterreicherin Verena Preiner. Im Rahmen der Online-Publikumswahl erhielt die WM-Bronzemedaillen-Gewinnerin im Siebenkampf 60,28 % aller Stimmen und verwies damit LASK-Torhüter Alexander Schlager mit 20,78 % auf Rang zwei. Knapp dahinter wurde Kombinierer Franz-Josef Rehrl Dritter mit 18,94 % aller Fan-Votings.

Verena Preiner Geboren: am 1. Februar 1995 in Ebensee

am 1. Februar 1995 in Ebensee Erfolge: Weltmeisterschaftsbronze, 3. Platz in der Weltrangliste 2019 – mit österreichischem Rekord von 6.591 Punkten, 1. Platz IAAF Combined Events Challenge (Siege in Arona und Ratingen)

Carina Edlinger ist Sportlerin des Jahres mit Behinderung

Carina Edlinger Foto © GEPA pictures

Österreichs Sportjournalisten haben in den Kategorien Sportlerin und Sportler mit Behinderung ihre Stimme abgegeben. Bei den Damen verwies die sehbehinderte Langläuferin Carina Edlinger mit 220 ersten Plätzen Badminton-Spielerin Katrin Neudolt (25) und Skifahrerin Heike Eder (8) auf die Ränge. Edlingers Erfolge mit zwei Mal Gold und einmal Silber bei der IPC-Weltmeisterschaft überzeugten.

