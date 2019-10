Aktuelle Studie Steuern, Jobs & Co: Neues zum Wirtschaftsfaktor Sturm Graz

13,5 Millionen Euro an Steuern und Abgaben - die Hälfte direkt, die Hälfte indirekt - generiert der Sk Sturm pro Jahr. Und: 325 steirische Arbeitsplätze sollen durch den Sportklub gesichert werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Wertschöpfungsstudie.

© GEPA pictures

Man wolle eine "faktenorientierte Diskussion" entfachen, erklärt Sturms Präsident Christian Jauk am Montag gleich mehrmals. Und das, obwohl die nun fertige Wertschöpfungsstudie eigentlich "zufällig" in jener Woche fertig wurde, in denen Graz besonders heftig über die Stadionfrage debattiert.