Alfred Gert ist Sportlicher Leiter beim GAK 1902 © Ballguide

Sie waren in Ihrer Fußballära als Aktiver und Trainer viel unterwegs in Österreich. Haben Sie je daran gedacht, dem Bezirk Voitsberg und Ihrer Heimat den Rücken zuzukehren?

ALFRED GERT: Nein, nie. Die Möglichkeit hätte ich immer gehabt, beispielsweise als ich sieben Jahre lang Profi in Linz war, ist der damalige VOEST-Zentralbetriebsrat Franz Ruhaltinger an mich herangetreten. Auch als Trainer hätte ich die Chance gehabt. Die Region ist mir zu wertvoll. Ich bin auch daheim viel unterwegs. Thermengäste sprechen mich oft darauf an, ob wir wohl wissen, in welchem Paradies wir hier leben.