Fritz Jalitsch wurde 85 Jahre alt © STFV

In der steirischen Fußball-Landschaft gehörte Fritz Jalitsch zu den ganz Großen, im Alter von 85 Jahren ist der Kapfenberger am vergangenen Samstag verstorben. Geboren am 7. Februar 1934, war Jalitsch als Spieler ebenso für diverse steirische Spitzenvereine aktiv wie als Trainer, unter anderem bei seinem Herzensverein KSV. Zudem war er über vier Jahrzehnte in führender Position in der staatlichen Trainerausbildung und als Verbandstrainer des Steirischen Fußballverbandes für die Entwicklung der steirischen Fußballtalente tätig. "Unzählige Spitzentrainer und Talente gingen durch die Schule ,Jalitsch' und konnten von ihm nicht nur sportlich, sondern auch menschlich unermesslich viel lernen", sagt Wolfgang Bartosch, der Präsident des Steirischen Fußballverbands.