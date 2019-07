Sommermärchen-Affäre Beckenbauer dürfte Anklage wegen schlechten Gesundheitszustands entgehen

Das Verfahren gegen Franz Beckenbauer in der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 wurde von denen gegen die Mitbeschuldigten abgetrennt. Jede Aufregung wäre für den 73-Jährigen lebensbedrohlich, heißt es.

Franz Beckenbauer © AP

Einerseits herrscht Sorge um den "Kaiser", andererseits aber gibt es auch viele offene Fragen. Im Zusammenhang mit der Sommermärchen-Affäre um die Vergabe der WM 2006 in Deutschland steht Franz Beckenbauer im Mittelpunkt der Diskussionen. Es könnte nun sein, dass die Lichtgestalt der deutschen Fußball-Historie wegen seines Gesundheitszustands einer Strafe entgeht.

Der Schweizer Bundesanwaltschaft wurden ärztliche Atteste vorgelegt, wonach jede Aufregung für den 73-Jährigen Lebensgefahr bedeuten würde. Nun wurde das Verfahren gegen Beckenbauer tatsächlich von denen der anderen Beschuldigten, die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie den Ex-DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt, abgetrennt.

Beckenbauer aber gilt laut Spiegel für die Schweizer Ermittler als die Schlüsselfigur in diesem Verfahren, beim damaligen OK-Chef liefen alle Fäden zusammen. In weniger als einem Jahr, im April 2020, wäre die Geschichte verjährt. Die Mitbeschuldigten sollen inzwischen schon ein unabhängiges Gutachten gefordert haben, weil sie Zweifel an den Aussagen über den Gesundheitszustand Beckenbauers hegen.

In der Affäre geht es um einen dubiosen Geldfluss von 6,7 Millionen Euro, deren Verbleib nach wie vor nicht geklärt ist. Dass Beckenbauer noch vor Gericht muss, erscheint aufgrund der jüngsten Entwicklung nunmehr unwahrscheinlich.