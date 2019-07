Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Rund 200 Gäste waren geladen, um mit ÖFB- und Bayern-München-Star David Alaba dessen 27. Geburtstag zu feiern.

Der Linksverteidiger stellte die Party unter ein besonderes Motto: "The great Alabisi", angelehnt an "The great Gatsby". Standesgemäß wurde im Dresscode der 20er-Jahre gefeiert.

"You already knew i had to celebrate this one big time #27", ließ Alaba seinen Fans über Instragram ausrichten: "Ihr wisst ja, dass ich dieses Mal groß feiern muss", stellt er sein neues Alter in Verbindung mit seiner Rückennummer 27.

Ebenso unter den Gästen: Neo-Inter-Mailand-Legionär Valentino Lazaro und Rubin Okotie.