Liezener Jubel © Facebook

Der SC Liezen rief am Dienstag via Facebook kurioserweise zu Tipps auf, ob das Tor von David Schweiger, das im Landesliga-Fußballspiel gegen Radkersburg zum Sieg geführt hatte, Abseits war oder nicht (wir berichteten am Mittwoch). Der Hintergrund: Es tauchte ein Video auf, das mittlerweile veröffentlicht wurde und alles auflöst.

