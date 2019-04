Facebook

Peter und Kilian Reiter © Privat

Mit dem Satz „ich bin schon 30 Jahre dabei, aber das ist für mich das schönste Spiel meiner Karriere“ kündigte Fladnitz-Tormann Peter Reiter das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Gleisdorf an. Doch was macht das Spiel am Sonntag (17 Uhr) so besonders? Vor Saisonbeginn verpflichtete Fladnitz zwei junge Torhüter, um mit insgesamt drei Schlussmännern in die Saison zu gehen. Doch während der Winterpause verletzten sich alle drei Tormänner und so setzte sich Obmann Gerhard Mandl kurz vor dem Frühjahrsbeginn mit dem 42-jährigen, bereits fußballpensionierten, Torwart Peter Reiter in Verbindung, um diesen zu reaktivieren.

