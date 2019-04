Facebook

Ines Gabriela Sarac, Julia Magerl, Katja Dorn © Gepa

Die Gefühlswelt der jungen Frauen geriet aus den Fugen, nachdem Europa erreicht worden war. „Es ist unbeschreiblich, ich kann es kaum in Worte fassen“, skizziert Julia Magerl ihre gewaltige emotionale Horizonterweiterung. „Ein Kindheitstraum“ ist in Erfüllung gegangen, und das mit erst 15 Jahren. Das österreichische U17-Frauenfußball-Team hat sich hineingespielt in die internationale Elite. Bei der EM-Endrunde ab 5. Mai in Bulgarien dürfen sich die Mädchen mit den Besten ihrer Klasse messen.

