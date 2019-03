Facebook

2017/18 noch Meister in der Gebietsliga ist nun Schluss © KK

Es tut weh, nach 96 Jahren Fußball in Eisenerz, aber es war der einzig richtige Schritt, uns von der Liga abzumelden“, bringt es Alexander Hammer auf den Punkt. Er ist Sektionsleiter für Fußball beim WSV Eisenerz. Jener Fußballmannschaft, die sich vor zehn Jahren mit dem ESV Eisenerz zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen hatte. Als regierender Meister der Gebietsliga Enns wurde in der Saison 2017/18 der Aufstieg in die Unterliga Nord B geschafft.

