Sie ist brandgefährlich, von vielen aber heiß geliebt. Die Pyrotechnik hat wegen ihrer Gefahr für den Menschen hitzige Diskussionen in der Sportwelt entbrannt. Der dänische Pyrotechniker Tommy Cordsen könnte diese aber schon bald beenden. Jahrelang tüftelte er an einer bengalischen Fackel, die anders sein soll als all das, was man bisher kennt: weniger heiß, weniger stark rauchend, weniger schädlich – und trotzdem gut genug für all jene, für die sie aus der Fanszene nicht wegzudenken ist.

