Britischer Pilot hätte Sala nicht fliegen dürfen

Neue Details um das abgestürzte Kleinflugzeug mit dem Fußballer Emiliano Sala an Bord: Der 59-Jährige Pilot habe lediglich einen Pilotenschein für private Flüge gehabt, sei also kein Berufspilot gewesen, berichtet "The Times".