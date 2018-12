Innenminister Kickl muss am Donnerstag dem Bundesrat wegen des umstrittenen Polizeieinsatzes am Rande des Wiener Derbys Austria gegen Rapid Rede und Antwort stehen.

KICKL © APA/ROLAND SCHLAGER

Die Vorfälle am Rande des Wiener Derbys zwischen Austria und Rapid beschäftigen nun die Politik. Am Donnerstag muss Innenminister Herbert Kickl zu einer dringlichen Anfrage in den Bundesrat. Auf Betreiben des roten Fraktionsführers Reinhard Todt muss sich der FPÖ-Politiker den Fragen der Bundesräte stellen. Um 16 Uhr beginnt die Fragestunde.

Anlass ist die nicht ganz unumstrittene, mehrstündige Einkesslung von mehr als 1300 Rapidfans am Rande der Südosttangente. Die Polizei verteidigt den Einsatz mit dem Hinweis, die Fans hätten mit Wurfgeschossen den Verkehr auf der Wiener Stadtautobahn gefährdet. Die Rapid-Führung spricht von einem unangemessenen Einsatz, auch Kinder und Schwangere hätten stundenlang in Minusgraden ausharren müssen.

