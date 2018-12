Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Guggenberger, Andi Herzog und Markus Salcher © kk

So nervös ist Andreas Herzog nicht, wenn er als Fußball-Teamchef von Israel auf der Bank sitzt. Beim „Nikolo Cup“ des SV Donau, einem Hallen-Fußballturnier in Klagenfurt, fieberte „Herzilein“ mit seinem Sprössling, der in der U9 von Admira Wacker kickt, mit. Am Ende hatten die Herzogs Grund zum Jubeln. Das Team von Luis gewann beim stark besetzten Turnier mit Mannschaften aus ganz Österreich den U9-Bewerb. „Ich bin sehr stolz auf ihn und seine Mannschaft. Hier den Sieg zu holen, ist eine sehr gute Leistung“, gab es Lob von Österreichs Ex-Teamkicker. Der traf sich in der Halle mit Paralympics-Goldmedaillengewinner Markus Salcher. „Was diese Burschen leisten, verdient Hochachtung“, streute Herzog Salcher und den weiteren Para-Athleten Rosen. Die weiteren Klassensieger: U8: SK Treibach, U10: Admira Wacker. U12: WAC.