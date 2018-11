''Men of the Year''Schweinsteiger und "Boot"-Crew geehrt

Facebook

Schweinsteiger mit seinem Bambi-Award 2016 © APA/AFP/dpa/CLEMENS BILAN

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und die Stars der neuen Serie "Das Boot" gehören für das Magazin "GQ" zu den Männern des Jahres. Sie wurden am Donnerstagabend während der alljährlichen "Men of the Year"-Gala in Berlin geehrt - ebenso wie der Musiker Herbert Grönemeyer in der Kategorie "Legend" und Superman-Darsteller Henry Cavill ("Man of Steel") in der Kategorie "Movie".

Der frühere Bayern-Star Schweinsteiger, der in diesem Jahr Vater eines Sohnes wurde und bei einem Abschiedsspiel in München auch gegen seinen aktuellen Verein Chicago Fire spielte, nahm die Auszeichnung als "Sports Icon" gerührt entgegen. Seine Frau, Ex-Tennisprofi Ana Ivanovic, war nach Berlin mitgekommen.

Das Boot

Auch der Cast der ab 23. November bei der Abo-Plattform Sky verfügbaren Weltkriegsserie "Das Boot" freute sich über den Männerpreis. Geehrt wurden auch die Schauspieler Orlando Bloom (für seinen Style), Patrick Dempsey (TV International) sowie der belgische Modedesigner Dries Van Noten und der R&B-Musiker Jason Derulo.

Nicht nur Männer wurden geehrt: So bekam die italienische Modeschöpferin Donatella Versace eine Ehrung als "Fashion Icon".

Anlässlich des 20. Award-Jubiläums wurde die Preis-Trophäe mit den GQ-Buchstaben diesmal in einem Spezialdesign verliehen, das die kreativen Köpfe von Versace entworfen haben. Durch den Abend führte Barbara Schöneberger.