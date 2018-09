Facebook

Mit der Stimme von Ludwig "Lucky“ Krentl sind Tausende Sportfans aufgewachsen © Gepa

Gelernt hat er den Beruf des Buchhändlers. Gearbeitet hat er jahrelang als Verkaufsleiter in der Textilbranche. Aber bekannt und berühmt geworden ist Ludwig „Lucky“ Krentl als Stadionsprecher. Mit seiner Stimme sind Tausende Sportfans aufgewachsen. Beim Eishockey und später auch im Fußball in Graz und Weiz. 22 Jahre hallten seine Worte durch die Gruabn und das Oval in Liebenau. In mehr als 500 Spielen zelebrierte Krentl die Aufstellungen der Schwarz-Weißen, moderierte Länderspiele in Graz und Klagenfurt. Der mittlerweile 66-Jährige feierte mit den Blackys drei Meistertitel und kommentierte 49 internationale Spiele.

