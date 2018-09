Der Norden des lateinamerikanischen Landes war in der vergangenen Woche von starken Regenfällen eines Tropensturms getroffen worden.

© APA/AFP/PATRICIA CASTELLANOS

Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona will 100 unterschriebene Fußbälle zugunsten von Betroffenen von Überschwemmungen im Norden Mexikos spenden. Er verspreche, 100 Bälle zu signieren, damit dadurch Essen und Medikamente zu den Opfern der Fluten im Bundesstaat Sinaloa gelangen könnten, sagte Maradona am Samstag in einem Video, das der mexikanische Zweitligist Dorados veröffentlichte.

"Man sollte den Menschen einen Preis verleihen, weil sie weiter gegen diese unglaubliche Katastrophe kämpfen", sagte Maradona, der den mexikanischen Club seit gut zwei Wochen trainiert.

Rund 16.000 Menschen waren von Überschwemmungen betroffen, drei Menschen kamen ums Leben. In elf Ortschaften wurde der Notstand ausgerufen.