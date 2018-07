Hunderte Fans der kroatischen Nationalmannschaft hatten sich am Sonntagnachmittag im und vor dem Kulturhaus in Liezen eingefunden, um sich das Finale zwischen Frankreich und Kroatien anzuschauen. Das Spiel ging verloren, von Traurigkeit war aber keine Spur.

Stolz auf ihr Team © Martin Mandl

Hunderte Fans der kroatischen Nationalmannschaft hatten sich am Sonntagnachmittag im und vor dem Kulturhaus in Liezen eingefunden, um sich das Finale zwischen Frankreich und Kroatien anzuschauen. Das Spiel ging verloren, von Traurigkeit war aber keine Spur. Im Gegenteil: Die kroatischen Fans sind stolz auf ihre Mannschaft. "Wir sind so ein kleines Land. Es ist toll, wie weit wir gekommen sind", so die Meinung nach dem Schlusspfiff. Es sei schön, so ein Finale gesehen zu haben. Die nächste WM komme in vier Jahren und vielleicht juble man dann gemeinsam mit Österreich.

Freude trotz Niederlage Foto © Martin Mandl

Schon am Mittwochabend machten die kroatischen Fans in Liezen die Nacht zum Tag und jubelten auf den Straßen der Bezirkshauptstadt. Es wurde gehupt und ausgelassen gefeiert.

