In der US-Fußball-Liga gelang North Carolina ein Kunststücke, welches in die Geschichte eingehen wird. Mehr Möglichkeiten als diese Mannschaft in der 97. Minute hat sicher noch keine Mannschaft vergeben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viel zu groß für das Tor war der Ball, den die North-Carolina-Kicker auf dem Fuß hatten © Fotolia

Drama in der USL! North Carolina hat in der 97. Spielminute die Chance, das Spiel gegen Charleston zu entscheiden. Die Amerikaner scheitern aber am Torhüter, Pfosten, eigenen Mann und vor allem am eigenen Unvermögen.

Hier das Video dazu: