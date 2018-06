Facebook

© KK/Gert Eggenberger

Sensationell qualifizierte sich das BG Klagenfurt-Lerchenfeld für das Finale der Sparkassen-Schülerliga. Die Klagenfurter konnten sich in Faak am See im Halbfinale gegen BRG Steyr durchsetzen. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, das Elfmeterschießen gewannen die Kärntner mit 4:3. Nun trifft das Lerchenfeld-Team im heutigen Endspiel in Landskron (10.45) auf die NMS Wendstattgasse aus Wien. Walter Pressinger (Betreuer Lerchenfeld): "In der ersten Halbzeit sind wir an unserer Chancenauswertung gescheitert. Nach dem Seitenwechsel haben wir aber souverän gespielt, haben das Spiel gedreht und hätten auch vorzeitig alles entscheiden können. So mussten wir am Ende noch etwas zittern, stehen aber durchaus verdient im Finale."

FSSZ Spittal/Drau schnappte sich nach einem 3:2-Sieg gegen Wörgl Platz 7.

Schülerliga: Nachwuchskicker spielen in Kärnten um Meistertitel