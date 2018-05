Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Brigitte Annerl fühlt sich auf dem Spielfeld zu Hause © Stefan Kristoferitsch

Unter ihrer Führung ist sportlich Historisches geschehen: Brigitte Annerl ist Präsidentin des Fußballklubs TSV Hartberg – jenes Vereines, der zumindest in sportlicher Hinsicht den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat und der jetzt noch um die Lizenz kämpft. Es fehlt also noch der rechtliche Teil für den ganz großen Durchbruch.

