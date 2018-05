Facebook

Wirtschaftlicher Fußballpokal: 3,3 Milliarden Euro ist Manchester United FC wert © AP

Der wirtschaftliche Fußballpokal geht auch dieses Jahr eindeutig an Manchester United FC. Der britische Verein, der einen Unternehmenswert von 3,3 Milliarden Euro erreicht, führt damit die vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG erstellte Liste klar an, gefolgt von Real Madrid CF und FC Barcelona.

Der Gesamtunternehmenswert der 32 europäischen Fußballvereine beträgt laut KPMG 32,5 Milliarden Euro. Was einem Wachstum von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die Studie "Football Clubs' Valuation: The European Elite 2018" stellt einen ausführlichen Bericht zu den Unternehmenswerten der 32 führenden europäischen Fußballvereine dar und liefert eine detaillierte Analyse der öffentlich zugänglichen Finanzinformationen der Clubs.

Der Wert von Fußball als Geschäftsfeld steigt weiter an Peter Ertl

"Der Wert von Fußball als Geschäftsfeld steigt weiter an", sagt KPMG-Partner Peter Ertl. Mit dem Unternehmenswert von 3,3 Milliarden Euro liegt Manchester United FC klar vor den zwei spanischen Fußballgiganten Real Madrid CF (2,9 Milliarden Euro) und FC Barcelona (2,8 Milliarden Euro).

Die englischen Clubs sind in Sachen Unternehmenswert laut KPMG auf Siegeskurs: Sie belegen gleich neun der Top 20 Plätze im Ranking, sechs der neun Teams sind sogar unter den Top 10 zu finden. Der Grund dafür liegt in den Medienrechten der englischen Premier League: Die englischen Clubs verbuchen wesentlich höhere Einnahmen aus Rundfunkübertragungen als die Fußballvereine in anderen Ländern.