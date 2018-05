Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Am 21. Juli spielt im Wörthersee Stadion der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Ab Donnerstag gibt es Karten auf Ö-Ticket.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch ist es ruhig im Wörthersee Stadion in Klagenfurt © KLZ/Markus Traussnig

Es ist angerichtet, jetzt fehlen nur noch die Besucher: Am 21. Juli trifft der FC Bayern München in Klagenfurt auf Paris Saint-Germain (PSG). Am Donnerstag ab 10 Uhr startet bei Ö-Ticket der offizielle Kartenverkauf für das spektakuläre Fußballmatch im Wörthersee Stadion. Reguläre Karten kosten zwischen 45 und 85 Euro, sagt Christina Haller vom Veranstalter, der steirischen Agentur International Football Camps Styria (IFCS).

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.