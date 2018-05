Facebook

Die Fußballjugend als Zankapfel © (c) matimix - stock.adobe.com (DEMBOWIAK)

„Wir waren und sind nicht für die Fusion der beiden Liezener Fußballvereine.“ Mit diesem Satz in einer seitenlangen Stellungnahme der Funktionäre des SC Liezen sorgte man am Mittwoch für verdutzte Gesichter. Nachdem sich zunächst nur der WSV Liezen dagegen aussprach, ist jetzt auch der SC gegen die Zusammenarbeit? „Nein, wir stehen zu allem, was wir zu dem Thema gesagt haben. Es ist nur wichtig, dass es keine Fusion ist. Denn bei einer Fusion werden vereinsrechtlich beide Vereine gelöscht und man muss ganz neu anfangen“, so SC-Obmann Michael Lammer. „Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen eine Zusammenarbeit der beiden Vereine vor allem im Sinne unserer Jugend.“ Hierzu brauche es vor allem bessere Infrastruktur.

Der WSV-Vorstand reagierte auf die Stellungnahme des SC und betonte abermals den eigenen Standpunkt. „Für uns kommt eine Zusammenarbeit über den Nachwuchs hinaus nicht in Frage. Eine Kampfmannschaft aus dieser Spielgemeinschaft heraus ist für uns erledigt“, heißt es. „Wir vom WSV Liezen werden auch die neue Saison als eigenständiger Verein die Meisterschaft in Angriff nehmen und würden uns sehr freuen, wenn der eine oder andere Nachwuchsspieler aus der U17 oder SG2 zum WSV wechseln würde.“ Am Montag soll es im Rathaus zu einer neuerlichen Sitzung zwischen Funktionären beider Vereine kommen.

Am Montag marschierten Jung-Kicker der Nachwuchsspielgemeinschaft Liezen gemeinsam mit Eltern und Trainern vor dem Rathaus auf, um auf sich aufmerksam zu machen.