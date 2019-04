David Lama und Hansjörg Auer wurden laut Medienberichten in Kanada von einer Lawine verschüttet.

David Lama (Bild) und Hansjörg Auer wurden laut "Tiroler Tageszeitung" von einer Lawine verschüttet © APA/ROBERT PARIGGER

Der Tiroler Extrembergsteiger und Kletterer David Lama ist angeblich am Mittwoch in Kanada von einer Lawine verschüttet worden. Dies berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Online-Ausgabe. Auch der Tiroler Kletterer Hansjörg Auer soll unter den Verschütteten sein, hieß es.

Eine offizielle Bestätigung für die Meldung gab es vorerst nicht. Am Mittwoch waren laut "TT" sofort erste Rettungsflüge gestartet worden, die den riesigen Lawinenkegel abgesucht haben. Die Suche blieb jedoch erfolglos.

Ihren Social Media-Auftritten zufolge befanden sich Lama und Auer in den vergangenen Tagen in Kanada. Sie posteten mehrere Fotos von diversen Touren.

Vorerst keine Bestätigung

David Lamas Manager Florian Klingler konnte vorerst weder bestätigen noch dementieren, dass der Extrembergsteiger in Kanada unter eine Lawine gekommen ist. Er habe jedoch von Bekannten Lamas derartige Befürchtungen gehört, sagte Klingler der APA.

Zudem kündigte der Manager eine Stellungnahme der Familie über die Homepage von David Lama an. Wann diese erfolgen werde, stehe jedoch noch nicht fest. Näheres wisse er derzeit selbst nicht, so der Manager.

