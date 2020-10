Facebook

Wann und wie die NHL in die neue Saison startet ist noch nicht klar, fix ist aber, dass die National Hockey League in dieser Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf die Durchführung des All-Star-Games und der zur Tradition gewordenen Winter Classic verzichtet. Die Partie unter freiem Himmel zwischen den Minnesota Wild, dem Club des österreichischen Eishockey-Talents Marco Rossi, und den St. Louis Blues, dem Stanley-Cup-Sieger von 2019, wäre am Neujahrstag im Baseball-Stadion von Minneapolis geplant gewesen. Das All-Star-Wochenende hätte Ende Jänner in Sunrise, Florida, stattgefunden. Der Start in die neue NHL-Saison wird wegen der Pandemie frühestens im Jänner erfolgen.