Mit zwei äußerst wichtigen Toren hatte Michael Grabner großen Anteil am Einzug in die Play-off-Hauptrunde. Die Coyotes gewannen die Serie gegen die Nashville Predators mit 3:1-Siegen.

In der Overtime in Spiel vier fixierte Arizona den Play-off-Einzug. Grabner (Nr. 40) stand beim entscheidenden Treffer von Richardson auf dem Eis © AP

Erst wenige Stunden vor dem ersten Match in der Qualifikationsrunde zwischen Arizona und Nashville hat Michael Grabner erfahren, dass er nicht auf der Tribüne, sondern auf der Spielerbank Platz nehmen darf. Der Kärntner war ursprünglich wie so oft während in der Saison nur als Ersatzmann vorgesehen gewesen. Der 32-Jährige nützte seine Chance mit starken Leistungen in den vier Begegnungen und avancierte zu einer der Schlüsselfiguren im Spiel der Coyotes. "Ich hätte mir meine Leistung nicht besser vorstellen können. Es ist wirklich gut gelaufen", erzählte ein glücklicher Grabner nach dem 4:3-Sieg nach Verlängerung im vierten Match der Best-of-Five-Serie. Der Erfolg bedeutete auch gleichzeitig den Einzug in die Play-off-Hauptrunde mit einem Gesamtscore von 3:1-Siegen.