Der kanadische Eishockey-Profi Shea Theodore musste bei der WM in der Slowakei zum Dopingtest. Dadurch wurde bei ihm ein Hodenkrebs entdeckt. Jetzt ist er geheilt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Shea Theodore zielte im Testspiel gegen Österreich (7:5) auf Torhüter David Kickert © (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl

"Ich will mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich bei der WM nicht zum Dopingtest müssen", schreibt Shea Theodore auf Twitter. Der Verteidiger der Vegas Golden Knights war nach dem Aus seines Teams im NHL-Play-off in die Slowakei gereist, um der kanadischen Nationalmannschaft zu helfen. Nach dem 3:2 im Viertelfinale gegen die Schweiz wurde er für die Kontrolle bestimmt. Nach dem 1:3 im WM-Finale gegen Finnland - Theodore erzielt das Ehrentor der Kanadier - wurde der 24-Jährige vom Eishockey-Weltverband informiert, dass er positiv getestet worden ist. Bei ihm wurde ein Hormon entdeckt, das bei Frauen während der Schwangerschaft gebildet wird - oder bei Männern, die Hodenkrebs haben. "Mein ganzes Leben hat sich mit einem Schlag verändert", schrieb Theodore.

Tumor komplett entfernt

Weitere Bluttests in Kanada bestätigten den "Befund Hodenkrebs". Der 24-Jährige wurde operiert, der Tumor konnte komplett entfernt werden. Jetzt, vier Monate nach der Diagnose, gilt Theodore als geheilt: "Ich danke allen, die mir in dieser schweren Zeit zur Seite gestanden sind". Der Fortsetzung seiner Karriere steht nichts mehr im Wege. In zwei Wochen startet die neue NHL-Saison.