Dustin Byfuglien (Mitte) traf gegen St. Louis © AP

Tampa Bay Lightning ist als erstes Team in der Geschichte der National Hockey League (NHL) als Gewinner des Grunddurchgangs in der Play-off-Auftaktrunde sieglos ausgeschieden. Am Dienstag setzte es gegen die Columbus Blue Jackets auswärts ein 3:7, womit die "best of seven"-Serie mit 4:0-Siegen an die Gastgeber ging, die erstmals in der Club-Historie in das Viertelfinale einzogen.

Für Tampa, das im Grunddurchgang mit 62 Erfolgen aus 82 Spielen den Rekord der Detroit Red Wings für die meisten Siege in der "regular season" eingestellt hatte, kam entgegen aller Erwartungen vorzeitig das Aus. "Es ist egal, was in der Regular Season passiert ist, sie waren das bessere Team. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn wir die Antworten hätten, hätten wir einen Weg gefunden, zu gewinnen", bedauerte Lightning-Kapitän Steven Stamkos.

Für die Blue Jackets geht es als nächstes entweder gegen die Boston Bruins oder die Toronto Maple Leafs. Die Kanadier führen in der Serie aktuell mit 2:1. Die New York Islanders erreichten ebenfalls auf schnellstem Weg das Viertelfinale. Die Islanders gewannen Spiel vier gegen die Pittsburgh Penguins 3:1. Im Viertelfinale treffen sie auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Washington Capitals und den Carolina Hurricanes. Nach drei Spielen führt Washington 2:1.

Der Goalie hat ausgeholfen

Das wohl kurioseste Tor fiel in der Western Conference: Beim 2:1-Sieg nach Verlägerung der Winnipeg Jets über die St. Louis Blues traf Dustin Byfuglien mit einem Schuss von hinter der Torlinie - weil die Hartgummischeibe vom gegnerischen Tormann Jordan Binnington abgeprallt war:

Ergebnisse National Hockey Leage (NHL) Play-off, 1. Runde (best of seven) - Eastern Conference: Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 7:3 - Endstand in der Serie: 4:0, Pittsburgh Penguins - New York Islanders 1:3 - Endstand 0:4. Western Conference: Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 5:0 - Stand 3:1, St. Louis Blues - Winnipeg Jets 1:2 n.V - Stand 2:2.