Washington - Carolina NHL-Star Owetschkin verliert und verprügelt 19-jährigen Landsmann

Bei der glatten 0:5-Auswärtsniederlage von NHL-Titelverteidiger Washington Capitals gegen die Carolina Hurricanes am Montag hat sich Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin mit einer von ihm selten gesehenen Schlägerei hervorgetan.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Owetschkin (rechts) streckte Andrei Swetschnikow nieder © AP

Der Russe streckte seinen Landsmann Andrei Swetschnikow im Play-off-Duell mit einem rechten Haken nieder, der 19-jährige Rookie konnte danach nicht mehr weiterspielen.

Nach Angaben des Portals "HockeyFights.com" war es erst die vierte Schlägerei in der NHL-Karriere von Alexander Owetschkin, die erste seit 2010. Als Swetschnikow mit dem Hinterkopf auf das Eis schlug, ließ der Capitals-Torjäger von ihm ab. Die Mitspieler auf der Bank applaudierten Owetschkin, indem sie mit den Schlägern auf die Bande trommelten. Beide Streithähne fassten eine Fünf-Minuten-Strafe aus.

Für die Hurricanes war es das erste Play-off-Heimspiel seit zehn Jahren. Zuletzt hatte sich das Team aus Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina 2009 für die K.o.-Phase qualifiziert. In der "best of seven"-Auftaktserie gegen die Capitals verkürzten die Hurricanes nun auf 1:2. Hier sehen Sie die Schlägerei im Video:

Die Highlights der Partie sehen Sie hier: