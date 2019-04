Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Columbus-Blue-Jackets-Torhüter Sergei Bobrovsky kassierte nur ein Tor © AP

In der "best of seven"-Serie heißt es aus Sicht des Grunddurchgangs-Besten Tampa Bay nun 0:3, nachdem das Team aus Florida am Sonntag bei den Columbus Blue Jackets 1:3 unterlag. Pittsburgh ging zu Hause gegen die New York Islanders 1:4 unter.

Tampa Bay musste damit erstmals in dieser Saison nach einem dritten Spiel hintereinander als Verlierer vom Eis. Die Blue Jackets, die zehn ihrer jüngsten elf Spiele gewonnen haben, können das Play-off-Duell am Donnerstag in Columbus beenden.

In der Westen Conference feierten sowohl die Vegas Golden Knights als auch die Winnipeg Jets einen 6:3-Sieg. Die Mannschaft aus der Entertainment-Metropole Las Vegas setzte sich vor allem dank eines Hattrick von Mark Stone und zwei Treffern von Paul Stastny vor Heimpublikum gegen die San Jose Sharks durch und gingen damit nach Siegen 2:1 in Front. Winnipeg besiegte auswärts die St. Louis Blues, die in der Serie 2:1 voran liegen.

NHL-Play-off-Ergebnisse vom Sonntag Eastern Conference: Pittsburgh Penguins - New York Islanders 1:4 - Stand in der Serie 0:3

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:1 - Stand in der Serie 3:0 Western Conference: Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 6:3 - Stand 2:1

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 3:6 - Stand 2:1