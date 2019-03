Die Philadelphia Flyers haben bei einem historischen Debüt in der National Hockey League (NHL) 6:3 bei den New Jersey Devils gewonnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Raffl siegte, blieb aber ohne Scorerpunkt © AP

Mit Cam Talbot setzte Philadelphia den bereits achten Goalie in dieser Saison ein - das bedeutete Liga-Rekord. Der Kärntner Michael Raffl blieb in New Jersey ohne Punkt.

Den 31. Saisonsieg des Sechsten in der Metropolitan Division stellte die Star-Linie um James van Riemsdyk (2 Tore, 1 Assist) und Travis Konecny (2 Tore) sicher.

Das Spitzenspiel im Westen entschieden die Winnipeg Jets für sich. Mit dem 5:3-Heimsieg gegen die Nashville Predators übernahmen die Kanadier die Führung in der Central Division.

NHL-Ergebnisse San Jose Sharks - Colorado Avalanche 4:3

New Jersey Devils - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 3:6

Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 5:2

Winnipeg Jets - Nashville Predators 5:3

New York Islanders - Washington Capitals 1:3

Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 4:3 n.V.

New York Rangers - Montreal Canadiens 2:4

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 0:3