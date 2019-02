Michael Raffl zu seiner Situation"Es bringt nichts, sich den Kopf zu zerbrechen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Raffl ist immer dort, wo es weh tut © AP

Ein klarer Aufwärtstrend war zuletzt bei den Philadelphia Flyers zu erkennen. Nach den Turbulenzen im Herbst (Trainer Dave Hakstol und General Manager Ron Hextall mussten gehen) katapultierte sich die Truppe um den Villacher Michael Raffl mit elf Siege in den vergangenen 13 Partien wieder in Richtung Play-off-Plätze. „Eigentlich heißt es, wer zu Weihnachten nicht auf Play-off-Kurs ist, hat keine Chance mehr. Aber unser junger Goalie (Carter Hart, Anm.) hält derzeit unglaublich“, schildert Raffl. Wie er seine eigene Leistung beurteilt? „Scoring-technisch ist es meine schwächste Saison. Aber in meiner Rolle, leiste ich so konstant wie noch nie meine Arbeit.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.