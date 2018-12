Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

NHL-Stürmer Michael Grabner hat für die Arizona Coyotes bereits sechs Tore und fünf Assists erzielt © GEPA pictures

In manchen Gegenden der USA sitzt der Colt relativ locker. Das Waffenbesitzrecht ist derart aufgeweicht, wie hierzulande höchstens das Rauchverbot. Munition und Pistolen sind leichter zu erstehen als Zigaretten. Und die Umgebung von Wüstenstaat Arizona ist bekannt für Kojoten. Sie gelten dort aber als Plagegeister und werden somit nicht selten aus fahrenden Autos erlegt. Scharf wird allerdings auch in der „Gila River Arena“ von Glendale bei Phoenix geschossen. Besonders wenn Michael Grabner in Unterzahl den Puck erobert, steigt der Lärmpegel in Richtung Schmerzgrenze.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.