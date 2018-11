Thomas Vanek kommt nach seiner Verletzungspause langsam in Schuss: Ein Tor und ein Assists beim 4:3-Sieg der Red Wings über St. Louis. Und dazu viel Lob vom Trainer und von Mitspielern.

Thomas Vanek brachte seine Red Wings mit dem 1:0 und einem Assist zum 2:0 auf die Siegerstraße © AP

Thomas Vanek hat seine Detroit Red Wings in der NHL im Spiel gegen die St. Louis Blues auf die Siegerstraße gebracht: Der 34-Jährige erzielte den Treffer zur 1:0-Führung und assisitierte kurz darauf auch noch beim Treffer zum 2:0 durch Andreas Athanasiou.

Es war Vaneks drittes Tor in der laufenden Saison und der Steirer scheint nach einer acht Spiele andauernden Verletzungspause langsam wieder in Schuss zu kommen. "Es geht in diesem Spiel immer um Selbstvertrauen, egal wie alt du bist", meinte er. Und: "Wenn du dich gut fühlst, dann spielst du einfach viel besser. Aber das Gefühl schenkt dir leider keiner. Ich muss einfach hart trainieren und mein Spiel finden. Langsam fühle ich mich aber besser - von Tag zu Tag."

Lob für Vanek gab es auch von Trainer Jeff Blashill. "Ich denke, dass war sein bestes Spiel für uns. Er war ein wichtiger Grund, warum wir gewonnen haben!" Und auch Mitspieler Niklas Kronwall war begeistert: "Vanny ist einer der wenige, die aus dem Nichts eine Chance kreieren können. Und er hat Routine, auch auf der Bank und in der Kabine. Er hat auch in diesem Spiel geholfen, alles wieder auf die Reihe zu bekommen, als es nicht so gut gelaufen ist." Geholfen hat dabei auch Tyler Bertuzzi, der die Treffer zum 3:0 und schließlich auch zum 4:3 beisteuerte. Für ihn war es ein besonderer Abend, den er hatte "Bobblehead Night". Soll hießen: Auch von ihm gibt es nun eine der kleinen Puppen mit großem Wackelkopf.